〈富邦金法說〉將逐步減少儲蓄險 新台幣保單宣告利率不排除低於2%

富邦金 (2881-TW) 今 (27) 日舉行法說會，關於金管會盯上高儲蓄險保單，富邦人壽執行副總董采苓表示，將多販售正保險合約服務利益 (CSM) 的商品，也就是會逐步減少儲蓄險保單比重，增加保障型及投資型保單，其中儲蓄險部分，將逐步調降新台幣保單宣告利率，年底前不排除降到 2% 以下。

金管會擬拉高死亡給付對保單帳戶價值比重，盯上熱賣的高儲蓄險保單，富邦人壽談到保單策略，董采苓表示，將逐步降低純儲蓄型商品，多販售正保險合約服務利益 (CSM) 的商品，如保障型商品、投資型保單及資產負債期間可匹配保單。

董采苓表示，目前美元利變壽險宣告利率 3.7%，但新台幣利變保單宣告利率 2.7%，明顯比新台幣存款高出許多，若避險成本持續居高不下，有必要逐步調降宣告利率，年底新台幣利變保單宣告利率不排除會降到 2% 以下，她說：「若調降到一定程度沒有人要買，就跟停售差不多。」

富邦金總經理韓蔚廷也表示，保障型商品多也有利壽險業，將依照金管會政策調整，看好產業會慢慢愈來愈健全。

另針對增資計畫，富邦人壽日前曾表示，最低標準是資本適足率 (RBC)250%，韓蔚廷則強調，目前沒有增資計畫，未來要看法規要求、市場變化、業務拓展需求等面向，彈性評估調整，但就今日時間點，沒有增資計畫，會持續監控市場狀況。

富邦金今日也公佈， 2018 年底富邦人壽隱含價值 (EV) 為 4785 億元，較 2017 年底的 5243 億元下降 8.7%，下降主因受去年第 4 季淨值受市場波動影響減少 26.4%，不過，2019 年第 1 季淨值已回升，EV 反較 2017 年成長，排除盈餘轉增資影響後，富邦人壽每股 EV 為 57.7 元，反映在富邦金控每股 EV 為 46.8 元。