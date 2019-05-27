〈貿易戰鴻海遇逆風〉郭董喊話+罕見大動作重訊 提振市場信心 接軌「後郭台銘時代」

美中貿易戰越打越烈，電子代工廠營運首當其衝，鴻海 (2317-TW) 昨日罕見發重訊說明營運不受影響，董事長郭台銘今 (27) 日也對外喊話，公司已進入「備戰狀態」，從鴻海到郭董的動作，市場認為，鴻海近期除了受到貿易戰疑慮干擾，還有郭董將退位、交棒人選未定等疑慮，鴻海頻頻出面釋疑，也是為新經營團隊鋪路，向市場喊話穩市場信心，鴻海正暖身進入「後郭台銘時代」。

市場分析，貿易戰以來，電子五哥紛紛跳出來精神喊話，說明轉移產線等因應計畫，鴻海則有郭董在外積極喊話，但郭董多次表態將轉換跑道、不再理會公司營運，卻遲遲未表明明確接班人是誰，不免令股東與市場充滿擔憂。

與國內其他電子代工業者相比，美國抵制華為，對鴻海集團造成的影響相比其他廠商也大上許多，據外媒以及多家外資報告資料顯示，鴻海旗下工業富聯 (FII)、富智康、鴻騰精密等，與華為在生意上都有密切往來。

因此，不只鴻海本身，連 FII 也在早些時候，也針對華為事件頻頻發出聲明，顯示鴻海透過正式公告、聲明等方式，除要給股東交代，也是新經營團隊接手前，要穩住市場信心。

鴻海股價在郭台銘宣布角逐 2020 年總統大選後，陸續面臨首季財報不佳、貿易戰升溫、華為事件等利空消息，重回波段起漲點，市值更跌落兆元，經營小組能否展現行動力，股東仍密切關注。