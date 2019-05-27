〈富邦金法說〉Q1加碼台股251億元 備妥300億元銀彈 伺機投資台股、海外債

富邦金 (2881-TW) 今 (27) 日舉行法說會，其中，富邦人壽第 1 季增加國內固定收益類型資產，在台股也投資不少，單季加碼 251 億元，投資餘額拉高到 3451 億元，占總資產比重已提升至 9.1%，距離目標 10% 還有超過 300 億元空間，富邦金總經理韓蔚廷表示，後續將視市場持續投資國內股票、國外債券等資產。

富邦金第 1 季稅後純益為 125 億元，每股純益 1.22 元，每股純益穩居業界第一，但受子公司富邦人壽首季獲利大減逾 6 成影響，金控首季獲利衰退 24%。

其中，台北富邦銀行獲利，較去年同期成長 21.9%，躍居金控最主要之獲利引擎，若加計富邦銀行 (香港)、富邦華一銀行，金控的銀行類子公司獲利貢獻，占比近 6 成，達 59.2%。

另一獲利引擎富邦人壽，首季稅後純益為 30.69 億元，年減逾 6 成，主因去年首季股市高點時，富邦人壽出售資產實現獲利，導致去年基期偏高所致；不過，富邦人壽的初年度保費及總保費收入雙雙成長，初年度保費較去年同期成長 34.3%，排名業界第一。

其他兩大子公司也續居市場領導地位，富邦產險簽單保費市占率 24.2%，連續 37 年穩居市場龍頭；富邦證券經紀業務續占市場前三大，ETF 檔數與管理資產規模也持續成長。

富邦金控總資產與淨值皆穩健成長，雙雙再創歷史新高，至 2019 年 3 月底止，總資產達 7.84 兆元，較去年同期成長 12.5%，穩居國內第二大金控公司；至 2019 年 3 月底止，富邦金控淨值達 5378 億元，較去年同期成長 2.4%，較 2018 年底回升 17%。資產報酬率 (ROA) 為 0.65%，股東權益報酬率 (ROE) 達 10.01%。

富邦人壽投資資產規模穩健成長，2019 年 3 月底總投資資產達 3.7889 兆元，較去年同期成長 9.3%，避險後投資收益率 3.39%，低於去年同期的 3.68%。

富邦人壽第一季增加國內固定收益類型資產，台股也增加不少，投資台股去年底的餘額為 3200 億元，到第 1 季已達 3451 億元，單季加碼 251 億元，目前台股投資水位，占總資產比重已提升至 9.1%，距離目標 10% 還有超過 300 億元空間，後續將視市場投資國內股票、國外債券等資產。