脫歐過程重擊英國主要政黨 選票向極端政黨分化

英國脫歐歹戲脫歐，讓國內主要政黨付出慘痛代價。在最新的歐洲議會選舉中，保守黨及工黨都遭遇了幾十年來最嚴重的慘敗。

由推動脫歐的核心人物 Nigel Farage 所組的英國脫歐黨 (Brexit Party)，主張硬脫歐，在這次的選舉中大獲全勝，拿下 32% 的選票。排在第 2 的是自由民主黨，獲 20% 選票。與脫歐黨完全相反，自民黨主張留在歐盟，認為脫歐會重創英國。

黨內立場分歧的工黨，以 14% 的得票位居第 3，反脫歐的綠黨排名第 4，得票 12%，執政的保守黨只得到 9%，排名第 5。

保守黨黨魁及現任首相梅伊 (Theresa May)，在脫歐一事上屢屢受挫。原本如果依預期計畫，英國於 3 月 29 日正式脫歐，將不必舉行歐洲議會選舉。但脫歐已延至 10 月，使得他們必須參與此次選舉。在此之前，保守黨在歐洲議會選舉中最差的得票是 26%。

梅伊上週五宣布辭去首相一職，目前最可能接任的 Boris Johnson 選後表示，選民對兩大黨發出最嚴厲的指責，他無法責備他們。人民給予政府脫歐的任務，政府花了 3 年都無法達成。

以 Johnson 為首主張脫歐的保守黨人士，認為梅伊的脫歐方案仍與歐盟過於親密，不符公投時人民的選擇。不過保守黨內意見分歧，不準備角逐首相的財政大臣 Philip Hammond 與司法大臣 David Gauke 警告，無協議脫歐將是英國的災難。

Farage 在贏得最多席位後表示，工黨和保守黨可以學到一個重要的教訓，如果英國不在 10 月 31 日離開歐盟，這樣的結果還會在以後的選舉中重演。

英鎊兌美元原本走勢偏強，但在選舉結果逐漸明朗後漲勢縮減，台北時間上午，英鎊兌美元報 1.2728、約升值 0.1%。

Rabobank Internationa 外匯策略師 Jane Foley 表示，如果接下來市場認為硬脫歐的可能性增加，英鎊未來幾週可能遭受打擊，甚至低於 12 月的低點 1.2487。