英國鋼鐵業貿易協會：脫歐將對英國鋼鐵業造成重大損害

英國脫歐一再延宕，為英國的鋼鐵業帶來危機與動盪，英國鋼鐵業貿易協會負責人 Gareth Stace 警告，英國脫歐可能會造成「重大損害」，同時他也敦促英國政府早日結束脫歐的不確定性，避免發生無協議脫歐，以免引發市場經濟的動盪。

幾日前，英國第二大鋼鐵廠英國鋼鐵公司 (British Steel) 宣布倒閉，該公司超過 4,000 名員工可能面臨失業，並且在該公司的供應鏈中，可能連帶影響到多達 2 萬名員工。英國脫歐派領袖 Nigel Farage 指責是歐盟讓企業陷入困境，而其他市場專家則認為這是「英國脫歐的第一個重量級犧牲品」。

對此，Stace 則表示：「毫無疑問，正是英國脫歐的不確定性對英國鋼鐵公司帶來了傷害。無法解讀英國和歐盟在短期內的貿易關係，對於英國出口商和歐盟客戶來說，相關的規劃已變得非常複雜。」

「此外，時機已經變得特別糟糕，歐盟最近採取了保護措施，以防止鋼鐵產品轉而湧向歐盟市場所導致的鋼鐵進口激增危害到歐盟的鋼鐵廠。脫歐後，英國對歐洲的鋼鐵出口將受到這些措施的限制，無協議脫歐對鋼鐵業的影響將會特別嚴重。」Stace 說道。

Stace 也認為，英國脫歐將為鋼鐵業帶來更多交易機會說法是不正確的，因為英國脫歐後英國鋼鐵對歐盟製造商的吸引力會顯著的降低。「簡而言之，我必須誠實地說，英國脫歐不會改善鋼鐵業的情況，但卻有可能造成更大的損失。」

「要改善英國鋼鐵前景和更廣泛製造業的首要任務，就是盡快確定脫歐協議，以結束這種不確定性的傷害並避免無協議脫歐的動盪。」Stace 表示。