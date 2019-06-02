【文 / 住展雜誌】

最近，時常有朋友問我「房價還會跌嗎？今年能不能買房子？」

我：「房價漲、跌的機率，真的會影響到你決定買或不買房子嗎？」每個朋友都肯定的說「是！」

這真是一件很有趣的事，因為多數人都會同意，「未來發生事情好壞的概率，會左右我們的決定」。但我向他們說：「不！左右我們作出決定的關鍵，在於必需、或者不必需那麼做，在於我們有什麼樣的選擇，更在於我們想與不想那麼做，概率並非絕對的關鍵。」

我用一個相同的概率，分別舉了兩個不同的狀況。第一種狀況，台灣離婚率全世界第二高，大約每三對夫妻中，就會有一對會離婚；離婚的怨偶裡，又有三分之一在結婚前三年就會離婚。

我問朋友們，聽到這個概率，你們遇到相愛的人，還會選擇結婚嗎？大部份回答：「會！」

我又講了第二個狀況，如果今天去看房子，建商對你說：「我蓋的房子，平均三棟會倒掉一棟；倒掉的房子中，又有三分之一是完工三年就倒掉了。」我又問了，如果聽到建商這麼說，你們會跟那個建商買房子嗎？朋友全都說「又不是瘋了」！

回過頭來說，即便我們知道離婚率極高，但遇到對的人，總是信心滿滿想長相廝守，所以不顧一切、勇往直前走入婚姻。這個時候，我們知道必需那麼做、也想要那麼做，離婚高概率的風險並不在顧慮之內。

買房子這件事更簡單了。買房子，最怕的是沒錢，而不是房價下跌。當我們衷心期盼自己能有一個家，如果能力允許，又遇上中意的房子，那為何不買呢？一直去猶豫掙扎，拿自己寶貴的時間去賭房價漲跌二分之一的概率，或許您該想想，真的划算嗎？

房子，買是該買，但我們仍建議讀者們要聰明買。本期「房市看漲狀元」、「買房？給您一點真誠的建議」，以及「北市十年一遇稀有建案」等報導，獨家為您揭露房市潛力區段、特殊建案，以及買房該留意的事項，讓您作為購屋參考。祝您賞屋愉快！

本文摘自 2019 年 5 月 5 日出刊之《住展雜誌》444 期編輯脈動單元，同期內容除本文外，並有「預售屋履保大崩壞，怎麼救？」、「買房？給您一點真誠的建議」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 444 期

更多精彩內容請至 《住展雜誌》