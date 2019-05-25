美中貿易戰、華為爭議越演越烈 本周重要新聞回顧

美中貿易戰持續延燒，全球股市持續呈現觀望低迷氣氛，台股本周合計下跌 55.83 點，跌幅 0.54%，指數來到 10328.28 點，周線連 3 黑，而外資已連續 13 個交易日賣超，本周合計賣超 423.59 億元，本周重要大事回顧：

美中貿易戰、華為爭議延燒

美中貿易戰越演越烈，美國 17 日宣布將華為列入黑名單後，傳出包含 Google、英特爾、高通、安謀 ARM、Panasonic、東芝等國際大廠陸續中斷對華為的供貨、軟體授權，隨後美國商務部在 20 日鬆綁禁令，給予華為 90 天的臨時許可證，對此，華為總裁任正非表示，華為早已做好準備，有能力繼續發展安卓生態，中國市場不受影響；此外，也傳出美國將封殺中國安控大廠海康威視。

美國總統川普 23 日表示，美中雙方達成協議的可能性很大，華為爭議有將在協議中得到解決，但外媒認為美中貿易的爭端越演越烈，彭博經濟 (Bloomberg Economics) 預估，若貿易戰全面開打，全球經濟損失估達 6000 億美元，經濟合作暨發展組織 (OECD) 公布的經濟展望報告中，也將今年全球經濟成長預測下修至 3.2%，調降 0.1%。

外媒也預測，若美中無法就華為爭議達成協議，最大的受害者將是蘋果，高盛更表示，蘋果獲利恐大減 29%，而在美中貿易爭端加劇下，全球原油價格持續走跌，分析師預估美國原油恐將跌破 60 美元。

台幣貶勢不斷 主計總處下修 GDP 至 2.19%

美中貿易戰影響，熱錢持續流出，匯市也持續出現悲觀的訊號，上周台幣最低貶至 31.58 元，創 2017 年 1 月下旬以來新低，不過央行也喊話，台幣並沒有大幅貶值，要大家安心。

主計總處 24 日也公布今年第 1 季經濟成長率 (GDP) 初步統計為 1.71%，較 4 月概估數下修 0.01 個百分點，而全年 GDP 估為 2.19%，較 2 月預測下修 0.08 個百分點，儘管已是第三度下修，仍可望保 2。

工商早餐會 政院 1 個月內回覆

21 日工商協進會與行政院舉辦早餐會，會後行政院蘇貞昌做出 4 點指示，包含境外電商將請財政部研議合宜對策、產創條例修訂則將以經濟發展為優先考量、印花稅等不合時宜的問題，將請財政部研議取消、另外還有僑外生評點制度，將請外交部檢討改善，其餘事項也會在 1 個月內給予回覆。

其中工商協進會拋出廢除印花稅議題，財政部 21 日表示，印花稅每年平均有 100 億元的稅收，將與地方政府徵詢意見後儘快審慎研議。

群創嚴正否認 轉單、技轉深超

群創表示受到媒體報導及部分政治人物別有目的的扭曲言論，造成股價不理性大跌，23 日也發表致 35 萬股東報告書，再次重申強調，絕無訂單、技術轉移問題，面對面板逆風，公司將勇敢面對，也呼籲特定媒體與政治人物不要再做出傷害企業資產的行為。

而遭影射圖利深超拚上市的鴻海董事長郭台銘，也重申與深超沒有任何關係與持股，更語出驚人表示「等過幾天事情就會真相大白」。

台商回流投資 再增 6 廠商 221 億元

經濟部投資台灣事務所 23 日宣布，核准 6 件廠商回台投資案，合計投資金額共 221 億元，其中包含全球第 2 大電子代工廠和碩也將斥資 149 億元在台擴產投資，統計今年以來，台商回流投資金額已突破 3100 億元。

脫歐協議搞不定 梅伊 6 月 7 日下台

英國首相梅伊 (Theresa May) 宣布將於 6 月 7 日辭去首相一職，根據外媒報導，梅伊曾 3 度於國會提出脫歐協議草案，卻都遭到否決，導致英國脫歐日期從原先的 3 月 29 日延到 4 月 12 日，又再延至 10 月 31 日，導致其作為首相的領導能力備受質疑。

印度國會大選 莫迪風光連任

號稱地表最大規模的印度國會大選 23 日結果揭曉，現任總理莫迪 (Narendra Modi) 率領的印度人民黨 (BJP) 取得壓倒性勝利，人民黨與其政治聯盟席位過半，莫迪也表示，將在未來 5 年繼續推動財政和貨幣刺激政策。