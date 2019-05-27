台股再拚止跌 光穩匯市還不夠 還缺這條件

護盤力撐，台股上周五新台幣匯率進行 31.5 元大關保衛戰，大盤雖然尾盤壓回，但指數仍上漲 19.9 點，以 10328.59 點作收，挺住 10300 點關卡，成交量縮至 1017 億元。台股要再拚止跌，新台幣匯率仍為觀察重點，但光穩定匯市還不夠，大盤指數至少得回補最後一個空方缺口，多方才有機會，否則盤面仍由空方掌控，關鍵點位為 10272、10326 點與 10363 點。

目前護盤似以 10300 點關卡為守護重點，短線上必須留意 10272 點，務必得挺住，才可避免指數續往 10236 點半年線回測，如空方再度發動攻勢，護盤恐更吃力，對多方較有利的走勢，則是挺住 10300 關卡，並守穩 10326 點，並以最快的速度站回 10363 點，甚至儘快站穩 10407 點，盤面才可望止跌。

儘管美國總統川普釋出美中貿易戰可望很快解決的訊息，但美股反彈力道有限，台股外資賣壓也未見減緩，護盤仍須在匯市與股市同時進行，新台幣匯率要挺住 31.5 元關卡，才可避免外資匯出持續擴大，而台股部分，則是 10300 關卡保衛戰。

訊息面部分，電子三王中，台積電與鴻海今日都有訊息見報，今日也是觀察重點，台積電與鴻海今日若都能穩住陣腳，對指數挺住 10300 關卡較為有利，成交量能部分，上周五已出現量縮，若再出現增量，K 線不宜收黑，否則要在半年線前踩煞車恐更費力。

本周台股重頭戲有 MSCI 權重調整生效，及摩台指結算，5 月摩台指空方大勝，投資人搶反彈切勿太心急，仍以靜待盤面出現止跌回穩訊號為宜。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)