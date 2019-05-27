5月台股回檔 投資股市信心跌至5年半新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 5 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 79.48 點，創 2017 年 8 月以來新低，六項調查指標僅一項上升、一項持平，其他均下滑，而下降最多指標是「投資股市時機」，不僅是連續 11 月傾向悲觀，本月甚至一口氣暴跌 35.8 點，創 2013 年 9 月以來新低。

台經中心指出，本月唯一上升的指標是「國內物價水準」，調查結果 48.6 點，較上月上升 0.4 點，不過已是連續 15 個月低於 50 點。

而下降幅度第一的指標是「未來半年內是不是投資股票的好時機」，本月調查結果 60.6 點，較上月暴跌 35.8 點。

下降幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果為 101.0 點，月減 0.6 點；「未來半年購買耐久性財貨時機」91.7 點，月減 0.4 點；「未來半年家庭經濟狀況」89.8 點，月減 0.2 點。

而唯一持平的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查為 85.3 點。

從絕對水準來看，六項指標中僅有「未來半年國內就業機會」偏向樂觀，為連 4 月樂觀，其餘五項皆悲觀。

另外，在「目前健康狀況」指標上，本月調查結果 128.3 點，月減 1.6 點，但仍顯示民眾對自己健康呈現樂觀，而「預期健康狀況」指標 105.50 點，月減 0.50 點，也呈現樂觀。