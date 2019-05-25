巴克萊：今年iPhone設計變化不大 新功能須待2020年5G版

巴克萊半導體分析師在週五 (24 日) 給投資人的報告中表示，蘋果 (AAPL-US) 的 2019 年 iPhone 將再次提供「相對較少的設計變更」，而該公司較大的 iPhone 更新計劃在 2020 年才會出現。

蘋果在 2018 年 9 月推出 iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max，它們與 2017 年發表的 iPhone X 非常相似。

巴克萊表示，預計蘋果將在 7 月或 8 月的某個時間點開始生產新的 iPhone，但「產量將同比下降約 10%」達到 6500 萬支。隨著人們持有手機時間更長以及面臨中國持續的利空因素，蘋果 iPhone 的銷售量高峰期已經過去。

巴克萊表示，「在 2020 年更多的特色更新，如 5G、3D 臉孔辨識、超音波指紋辨識之前，iPhone 的設計基本上不會有太大的變化，」並指出蘋果將在背面新添另一個相機鏡頭，並將同時發售 OLED 和 LCD 螢幕型號，一如去年它推出的 iPhone XS / iPhone XS Max 和 iPhone XR。

該公司表示，「預計 LG 最終將成為第二個 OLED 面板來源，銷量估計達 10-30%。」

蘋果在其近期新版 iPhone 和 iPad Pro 產品中大力強調其面部識別產品 FaceID，似乎正在逐漸遠離 Touch ID 指紋感應器。但巴克萊分析師在提到「超音波指紋」辨識系統時，暗示他們認為蘋果將把指紋辨識器放在螢幕上，就像三星、華為和 OnePlus 等其他手機製造商所做的那樣。

巴克萊銀行的報告與天風國際證券公司的知名蘋果分析師郭明錤 (Ming-Chi Kuo) 對蘋果 2020 年 5G 和 2019 款 iPhone 生產計劃的預測一致。

巴克萊分析師還表示，蘋果計劃推出 2016 年問世的 4 寸螢幕 iPhone SE 後續機種，吸引那些想要更小、更實惠的手機的客戶。巴克萊表示，「部分供應商」表示，該款具防水功能的手機將於 2020 年初推出。

巴克萊表示，「儘管蘋果在 2020 年推出小型手機是合理的推測，但推出的時間點我們不是很確定，初步的估計看來也過於強勁，因為我們估計 2020 上半年產能達到 2000-3000 萬支。」