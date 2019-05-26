〈台北國際電腦展〉總裁級大咖雲集 超微、英特爾與微軟代表都將發表演講

台北國際電腦展 (COMPUTEX 2019) 將於 5 月 28 日起登場，今年展前記者會首度增設 CEO Keynote，由超微 (AMD) 總裁暨執行長蘇姿丰擔任主講人，COMPUTEX 開幕主題演講則找來英特爾資深副總裁 Gregory M. Bryant，微軟全球副總裁 Nick Parker 也將在 Microsoft Keynote Forum 擔任主講者，國際大廠大咖雲集，成為今年 COMPUTEX 的一大亮點。

今年電腦展展前國際記者會首度增設 CEO Keynote，由 AMD 總裁暨執行長蘇姿丰擔任主講人，將以「新世代高效能運算」為題，與重要合作夥伴揭示將推出的產品細節，展示如何建構全新高效能運算產業體系，探討高效能運算技術的發展與產業布局。

除找來蘇姿丰擔任 CEO Keynote 主講人外，此次 COMPUTEX 開幕主題演講，主講人由英特爾資深副總裁暨客戶運算事業群總經理 Gregory M. Bryant 擔綱，以「Powering Every Person's Greatest Contribution Together」為題，揭示如何與業界夥伴聚焦以資料為中心的世界，合作延伸科技發展的新疆界，力助智慧運算轉型。

微軟全球副總裁 Nick Parker 也將在第 2 天舉辦的 Microsoft Keynote Forum 擔任主講者，微軟全球工程事業部副總裁 Roanne Sones 及微軟全球物聯網設備體驗銷售團隊副總裁 Rodney Clark，也將加入共同發表演說，以「Intelligent Edge 構築創新、掌握契機」為題，分享微軟日益擴大的合作夥伴生態系，如何運用微軟平台與雲端強大運算能力，持續推出智慧且具感知能力的邊緣裝置及創新解決方案。

今年的 COMPUTEX 論壇以「智慧 無所不在」為藍圖，分為「窺探未來科技」、「共創智慧未來」與「建構智慧物聯」三大主題，由來自 IBM、高通、Qorvo、安謀 (Arm)、輝達、西門子、美光、阿里雲、Google、趨勢科技、恩智浦、研華、美超微等 18 位企業講師發表演講。

此外，今年也將舉辦第六屆 Taipei 5G Summit，邀請包括 Ericsson、高通、廣達等企業專家，探討 5G 正式商轉後，如何整合 5G 通訊科技與新興 IT 科技，創造革命性的市場創新應用與商業模式。