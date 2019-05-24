原來如此 川普有意將華為當做談判籌碼

儘管將中國電信大廠華為貼上 "非常危險" 的標籤，美國總統川普仍提高了放寬對華為限制的可能性。

川普的這項舉動，似乎與華盛頓對華為的強硬政策，截然不同。僅僅一週前，美國商務部才將該公司列入了黑名單，等同實質禁止該公司與美國企業進行業務往來。

週四，川普告訴記者說，「以安全觀點而言，華為非常危險，」但隨後，他似乎有意利用這家中國科技公司，做為與中國進行貿易協商的槓桿。

「華為可能會被納入某種的貿易協定之中，」川普說。

長期以來，美國一直將華為 -- 全球最大電信設備製造商及第二大智慧型手機品牌 -- 貼上安全風險的標籤。

川普政府甚至以國家安全顧慮為由，對盟國施壓，要求他們在建設 5G 網路時，限制使用華為的設備。華盛頓擔心北京會使用華為設備，對其他國家從事間諜活動，但却提不出這類行動的證據。

華為則多次否認該公司有任何產品具有安全風險，並指出北京從未要求利用其設備，即使要求，該公司也會拒絕配合。中國政府亦否認竊取智慧財產權及進行不公平貿易行為。

但華盛頓對這些澄清的言論，不為所動。

美國國務卿蓬佩奧週四說，華為的爭議可能會深化，他重申了華為構成的安全風險，並說他預期其他國際企業會選擇不使用華為的產品。