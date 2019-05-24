〈電電公會理監改選〉前英業達董座李詩欽接棒任新理事長 三箭破貿易戰困境

電電公會今 (24) 日召開第 25 屆第 1 次會員大會，會中也改選理監事，前理事長郭台強卸任，由英業達前董事長李詩欽出任新理事長一職。而美中貿易戰越演越烈，李詩欽表示首要「廣泛了解、快速應變、冒險投資」，三箭突破當前困境。

李詩欽上任就面臨美中貿易戰，情勢緊急，不過他認為，貿易戰爭雖然會長期發展，但短期內會有一個段落、一個階段性的暫緩「讓大家喘息一下」，後續可能還會有新一波的談判、討論。

李詩欽表示，目前電電公會會員有 3000 多家，範圍還蓋半導體、電腦通信、零組件，各廠商受影響不一，可能要多點時間了解。但因應現在情況緊急，已經利用公會平台管道，針對貿易戰的問題做意見調查。

李詩欽也坦言，現在很多狀況沒辦法掌握，一直在變，雖然有以公會立場跟會員廠商討論一些措施，但也難以調整面對，因此接下來的應變措施不會是一次，會持續才能快速反應變局。

而貿易戰下，廠商放緩資本支出，李詩欽認為，現在廠商面臨不往前投資沒有未來，但向前投資又有風險的困境，因此站在公會的立場，必須要跟政府建言，像是貨物稅、排除投資障礙等，有助刺激廠商投資。

而前理事長郭台強則給自己過去 6 年任職打了 70 分，主要認為過去主動提出的主張，和對政府的建言不多，他也期許李詩欽日後能為電電公會多多向政府發聲。