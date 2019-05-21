華為風暴壟罩 資金轉向金融避難 8檔金融股逆勢衝高

不受美股重挫影響，台股今 (21) 日在金融與傳產合力拉抬下，加權指數開低走高，終場上漲 66 點收在 10464.50 點，成功收復年線與 5 日均線，金融股再重拾漲勢上漲 1.67%，與傳產共同扛起撐盤重任。

美中貿易戰持續駁火交戰，Google 跟進補槍，宣布終止提供華為手機 Android 服務，意圖封殺華為海外市場，電子與半導體類股哀鴻遍野，促使資金紛紛轉進金融與傳產避難。

台股今日開低走高，在資金與政府基金買盤挹注下，推升金融股與傳產股股價走揚，抵禦電子與半導體賣壓攻勢，大盤開盤 1 個半小時後由黑翻紅，終場上漲 66 點作收，成功收復年線。

觀察今日金融股表現，其中具官股色彩的第一金與華南金，分別有 1.5% 以上的漲幅，股價雙雙站上波段新高，第一金今日成交量衝 2.2 萬張，股價收在 22.2 元；華南金今日也有 1.5 萬張的成交量，股價上漲 1.75%，收在 20.4 元。台企銀今天也有 3.5 萬張成交量，推升股價上漲 2%，站穩長短期均線。

民營行庫中，獲利穩健的玉山金同樣深受買盤青睞，成交量高達 4.7 萬張高居金融股之冠，在買盤挹注激勵下，股價漲幅達 2.75%、終場收在 26.2 元，站穩 5 日、10 日短期均線與長期均線。

統計今天金融類表現，主要仍以銀行型類股較受買盤青睞，包括第一金、華南金、上海商銀、永豐金、台新金、玉山金、聯邦銀與王道銀等 8 檔個股股價同步衝上波段新高，表現相對壽險類股亮眼。