宏達電5G Hub率先於美國及澳洲開賣 正式進軍5G時代

宏達電 (2498) 今（24）日宣布全球首創家庭及企業兩用全方位智慧型網路分享器 HTC 5G Hub 率先由美國電信商 Sprint 及澳洲電信商 Telstra 於 5 月下旬正式開賣，透過 5G 網路超高速傳輸和超快連接的特性及具創意的便攜設計滿足用戶需求，為消費者打造全方位行動 5G 中心。Sprint 已於 5 月 17 日在美國亞特蘭大、達拉斯、休士頓及堪薩斯城 4 個支援 Sprint 5G 網路的城市率先開放 HTC 5G Hub 的預購，並於 5 月 31 日起正式出貨，預計未來數周內，也將於芝加哥、洛杉磯、紐約市、鳳凰城及華盛頓特區等地陸續開賣。稍後，Telstra 也宣布自 5 月 22 日起，澳洲消費者即可於 Telstra 官網購買 HTC 5G Hub，並於 5 月 28 日起，在 Telstra 門市同步開賣。



HTC 5G Hub 具有輕巧、易攜帶的創新設計，作為家庭媒體中心，運用新一代的 5G 網速，將 4K 視訊傳輸至第二螢幕，以流暢的速度提供清晰的影像內容。亦可取代家中的 Wi-Fi 路由器並移除不必要的傳輸線，實現便捷的隨插即用作業環境。直覺的語音指令及遠端遙控功能，協助用戶迅速、輕鬆地管理各種娛樂需求。HTC 5G Hub 同時提供超低延遲、60 fps 及 4K 解析度的最佳遊戲體驗，搭載內含 Snapdragon X50 5G 數據機的 Qualcomm Snapdragon 855 行動平台與 Android 9 作業系統，適用於大螢幕所支援的原生 Android 和電腦遊戲，提供前所未有的資料速度和效能。



作為商業用途，HTC 5G Hub 更是為了高速行動能力而設計，滿足新一代商業環境需求，內建乙太網路，可以便捷存取網路，支援企業隨時隨地掌握各種機會。享有最多 20 台裝置的高速加密網路連線和企業 VPN 的組態靈活性。隨著企業規模發展，可透過 Gigabit 網際網路來輕鬆擴充 5G 網路，非常適合新世代商業環境。



HTC 5G Hub 是著眼於 Edge 計算及 5G 基礎架構進展的趨勢而開發。今年 2 月在 MWC，也成功展示透過 HTC 5G Hub，將 VR 內容從雲端串流至 Vive Focus Plus 一體機上的雲端虛擬實境技術，未來，消費者將不再需要電腦或多餘的傳輸線，就能即時享受高品質的行動 VR 體驗。

