人行護盤有功！ 人民幣止貶回升

中國人行近一周穩定人民幣的動作頻頻，在心理層面上，中國人行兩位副行長接連宣示穩定人民幣的決心，此外也放出消息表示將再發行離岸央票。

在實際行動中，本周以來，中國人行除了周一大幅調貶人民幣中間價 129 個基點之外，周二～周五連續四天人民幣中間價調整幅度都在 2 個基點內，明顯利用穩定中間價來控制人民幣走勢。

而中國人行對人民幣展現積極態度，市場也有所表態，今日離岸人民幣在午盤後由貶轉升，一度升值逾 100 個基點，截至 15:35 為止，離岸人民幣暫報 6.9197，升值 73 個基點，升幅 0.11%。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 6.9052，升值 64 個基點，升幅 0.09%。

圖: 東方財富網, 在岸人民幣日線走勢

若晚間美國市場沒有傳出重大利空，本周人民幣應能收漲。不過即使人民幣出現止貶回升，但在美中貿易爭端仍有諸多不確定因素下，且美國不斷加碼打壓中國企業，因此人民幣是否在此止貶仍未知。

業內人士指出中國人行不斷對外宣示維護人民幣的決心，以短期來看如果美中之間沒有更新的意外進展，人民幣有機會保住不破「7」。但能否守住「7」則要觀察，下個月美國是否將對中國 3000 億產品加徵關稅，及下個月 G20 川習會的結果而定。

至於長期的人民幣走勢發展，則是要看美中貿易戰下對中國經濟的影響，如果中國經濟受到更嚴重的衝擊，依照中國人行釋出的言論來看，也不會堅決守住「7」這道關卡，但會利用政策工具防止人民幣在短期大幅貶值。