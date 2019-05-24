中國人行再喊話 不允許人民幣「出事」

日前中國人民銀行副行長潘功勝才強調捍衛人民幣的決心，緊接著昨 (23) 日中國人民銀行副行長劉國強也接受專訪表示，不允許人民幣「出事」。中國人行高層在不到一周之內兩度對人民幣匯率公開喊話，再上中國人行將於近期再推離岸央票，已用積極行動對外釋放捍衛人民幣的決心。

劉國強指出在多年累積的經驗下中國人行已有足夠的政策及工具，來應對近期人民幣匯率的波動，未來中國人行將進一步加強人民幣匯率合理性，穩定市場對人民幣的預期。

近期，受到中美貿易戰的影響，人民幣匯率出現較大幅度的貶值。劉國強認為，目前匯率反應出市場對於人民幣未來的預期，這是市場經濟機制的正常現象。雖然人民幣有些超貶，但整體來看仍保持平穩，中國人行不允許人民幣「出事」。

對於未來人民幣的看法，劉國強進一步指出，外在形勢錯綜複雜，人民幣升、貶因素都有，但中國人行有條件、有能力、有信心保持人民幣穩定。就中長期來看，匯率走勢主要取決於經濟基本面。

截至 5 月 23 日，人民幣對美元中間價已貶值 2.5%，而在人民幣即期匯率方面貶值幅度更高一些，達 2.7%。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

不僅如此，5 月份公布的包括外匯儲備、結售匯數據等一系列反映跨境資金流動形勢的數據，在 4 月就開始表現疲軟。