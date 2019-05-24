高爾夫客戶端下單穩定 大田精密營運可望逐季攀升

球具代工廠大田精密 (8924-TW) 首季財報毛利率提升到 23.46%，單季稅後純益達 9760 萬元，年增逾 2.8 倍，每股純益 1.16 元。且由於客戶群在第 2 季同步釋出新款產品訂單，可望帶動大田營收、獲利持續站穩在高檔。

大田精密今 (24) 日由總經理許戎民領軍出席 OTC 的法人說明會，大田精密目前產品包括高爾夫球頭代工、自行車及電動自行車零組件、水五金產品，均與健康生活息息相關，大田目前營收在高爾夫產品占營收 9 成、自行車產品占約 1 成，但今年以來的客戶端下單穩定、成長，也將使營收穩定較 2018 年成長。

大田主力高爾夫產品於第 1 季營運出貨結構優化，鈦合金球桿頭等比重增加，加上江西贛州智慧自動化提高，使生產成本大幅降低，推升毛利率到 23.46%，稅後純益達 9760 萬元，每股純益 1.16 元，且目前的訂單能見度提高，法人認為大田一直到第 3 季都維持營運高檔。

大田表示，還與客戶群合作多款新品開發案，只要第 2 季完成開模及打樣等作業流程，並獲客戶確認樣品和通過試產，可望自第 3 季將能逐步量產，營運表現將有新動能。

同時，大田受惠於歐州電動自行車市場火熱，使得電動自行車車架直接銷售歐系組裝廠大幅增加，預計在此一區塊業務將可出現 10% 以上的成長。

大田精密發言人鍾政義指出，大田精密主要受惠江西廠自動化生產的量能提高，且在客戶端下單穩定，也維持用人的穩定，讓生產良率維持在高檔，這是挹注獲利的重要原因。