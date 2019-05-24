梅伊下台幾成定局 最快週五宣布 英鎊持續探底

除非發生特別奇怪的事，不然英國首相梅伊 (Theresa May) 下台很快就會成為定局。

英國《BBC》引述多位內閣官員談話，表示他們希望梅伊在週五 (24 日) 就宣布離開唐寧街。一名資深部長說，如果她準備要走，就「愈快愈好」，另一人表示，現在還想留著將是「不可原諒」的。

隨著梅伊下台的形勢愈來愈明確，英鎊持續探底，週四到達 1.2603 兌 1 美元的低點，兌歐元也連續 14 天下挫，至 1 歐元兌 88.385 便士。

英鎊兌美元連日下挫

下議院領導人 Andrea Leadsom 宣布辭職，成為梅伊任職近 3 年來第 36 位辭職的部長，讓梅伊的政權更加岌岌可危。

瑞銀在週四的報告中表示，投資人不應該忽視無協議脫歐的威脅，這將使英鎊跌至 1.15 兌美元，兌歐元也恐摔至 1 歐元兌 0.97 英鎊。

一位長期忠誠於梅伊的人士說，梅伊宣布下台的時間可能是週五或週六，但不應該拖過週日。

對於她離開的時間表，據稱梅伊準備訂在 6 月 10 日，這樣新的選舉可以在美國總統訪英之後才展開，她希望繼續擔任看守首相。

目前繼任呼聲最高的是保守黨議員、前外交大臣 Boris Johnson，他也是各賭盤最看好的人選。做為一名脫歐的支持者，Johnson 一直批評梅伊達成的協議，並稱英國對於斷然離開歐盟「無所畏懼」，也因而加深了市場對無協議脫歐的疑慮。

梅伊原本試圖將她最新的脫歐方案，第 4 度交到議會表決，但由於她對工黨所進行的妥協內容，引起保守黨內部不滿，反而加大對她下台的施壓。

據知情人士透露，梅伊下台的時間表，須在週五會議上與保守黨負責監督的官員 Graham Brady 商定。