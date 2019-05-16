連跌5天 英鎊回吐2019年以來漲幅 脫歐與貿易戰雙面夾殺

從 2000 年進入本世紀以來，這是英鎊兌歐元首次面臨連續 9 天下挫的跌勢，主要原因在於英國的政治風暴，以及市場擔憂英國有沒有辦法做到有秩序的達成脫歐。

英相梅伊準備於 6 月初再向國會提出她的脫歐協議計畫，同時，黨內議員也再次呼籲梅伊趕快下台。除了脫歐問題之外，中美貿易戰緊張情勢上升，也對國際投資人情緒造成影響。英鎊兌美元是連續第 5 個交易日下跌，並下探 3 個月低點的 1.2770 美元。

台北晚間 7:20，英鎊兌美元下跌 0.23% 報 1.2616 美元；歐元兌英鎊則升值 0.25%，報 0.8744 英鎊。

歐元兌英鎊走勢 (圖: Bloomberg)

英鎊兌美元走勢 (圖: Bloomberg)

在各主要貨幣中，上週英鎊跌幅最大。市場擔心梅伊若下台，可能會有更強勢的疑歐派政治家取而代之，造成英國陷入無協議脫歐的情況。

野村外匯策略師分析，目前英鎊承受的壓力，一半來自中美貿易戰，一半則來自脫歐問題的發展。離梅伊下台的時間愈來愈近，市場的擔憂也愈來愈明顯。

今年前 4 個月，英鎊表現優於其他 G10 國家貨幣，因為英國延長了最後脫歐期限，但近期協議談判又遇瓶頸，英鎊早前的漲勢也都回吐殆盡。

14 日梅伊與工黨黨魁 Jeremy Corbyn 會談，梅伊希望 Corbyn 能趕快下定決心，看到底要不要支持梅伊版本的脫計畫。英國下議院將於 6 月第一周對此計畫投票，屆時也將決定梅伊的去留。梅伊最後版本的協議中，會提出與歐盟親近的關稅安排、保持原本對工作權、環保議題的提案，預期這會符合工黨的部份要求。