

◆盤勢分析

1. 貿易戰走向科技冷戰，中美談判陷入僵局並持續隔空喊話。中國商務部發言人高峰呼籲，若美方想重啟磋商，應拿出誠意，糾正錯誤做法。美國國務卿蓬佩奧表示，華為稱沒與中國政府合作是騙人的。週四美股下跌，跌幅介於 1.11 至 1.65％，美股四大指數短期修正。特斯拉稱本季擁有超過 5 萬筆淨新訂單，收漲 1.43%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於大盤止穩。

(2) 均線：支撐為半年線附近，壓力為年線至季線。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值位處超賣區，短期弱勢但醞釀反彈。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 128 點附近，壓力為年線附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值位處超賣區，跌深後將有機會反彈。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、遊戲、太陽能、金融、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在半年線之上並收復年線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、系統整合、高殖利率、越概、生技、內需、自行車、高爾夫球相關、金融等。

5.2330 台積電昨（23）日表示，經內部縝密評估後，現階段不需改變出貨和技術提供方式，對華為旗下的海思半導體本季甚至下半年將正常出貨，台積電對本季財測和下半年業績強勁成長的預期不會改變。

6. 聯想去年第 4 季個人電腦（PC）部門表現優於預期，去年會計年度的獲利表現大增，PC 主力代工廠仁寶（2324）受惠最大，仁寶今年除了持續受惠聯想的 PC 訂單之外，預期非 PC 產品占營收比重也將以 40% 為目標。

7. 特管法上路，國內細胞治療進軍海外市場由基亞生技（3176）搶頭香! 該公司昨（23）日與香港中基一號國際醫療集團（Zhong Ji 1 International Medical Group Hong Kong Limited）簽署細胞治療 5 年合作合約，雙方將進行免疫細胞培養技術合作，基亞開發的技術服務與關鍵原料（培養基）將可望自第三季起貢獻營收。

