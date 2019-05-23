【顧德投顧】盤後分析

◆盤勢分析

華為事件延燒，貿易戰加深

護盤資金退守，安全監控最亮麗

美中貿易戰越打越烈，市場擔憂引發大逃殺，早盤壓低超過 150 點，破前低支撐，尾盤稍微收斂收 10308.37 點；引爆殺盤氣氛原因在於昨 (22) 中國外交部長王毅對華為事件發言，重申中方協議的態度，表示若美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪到底；安謀也宣布將停止與華為合作，破壞了台股反彈的契機。

安全監控類股是美中貿易戰越激烈時表現最好的類股，奇偶漲停作收，昇銳也上揚超過 4.49%；整個類股幾乎屬於漲勢，對於轉單的預想；其實美國去年 11 月就明確指出對於 AI、無人機、安全監控等涉及國防科技都將成為未來管制項目；風電類股今天也算是強勁，中鋼構、世紀鋼、上緯投控、華城仍屬紅盤；越南概念股中，儒鴻、福懋漲幅超過 1% 以上；昨日強勢的 IC 設計類股漲跌互見，僅晶心科強勢漲停。

台股跌幅高達 1.42%，盤面上並沒有看到拉抬的力量，櫃買跌幅僅 1.07%，台積電跌 8 元；小道瓊到台股收盤跌幅持續擴大到 131 點，台幣持續貶值，外資不斷減碼台股，下一個可能的支撐在 10204~10238，操作上應避開可能涉及中美貿易戰的個股，或在貿易戰中可能受惠的個股。

林開誠 分析師

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