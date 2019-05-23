又有大咖回台投資 和碩等6企業回台擴產 累計金額突破3100億元

經濟部投資台灣事務所今 (23) 日宣布，核准 6 件廠商回台投資案，合計投資金額共 221 億元，其中最受矚目的莫過於，全球第二大電子代工廠和碩聯合科技將斥資 149 億元在台擴產投資，統計今年以來，台商回流投資金額已突破 3100 億元。

投資台灣事務所核准的 6 家業者分別為：和碩、凌華科技、瑞智精密、復盛工業、桃園某家模具大廠與某家不具名的微波通訊大廠。

美中貿易戰越演越烈，促使越來越多台商有意回台投資，經濟部投資台灣事務所表示，和碩因應貿易戰積極調整產能，除了加速在關渡興建研發中心，也準備在新店購置廠房，加上原本在桃園龜山的生產基地，將提高在台投資比重，預計和碩此次投資可望創造超過 1000 名的就業機會。

凌華科技則規劃回台布局智慧工廠，提高製造與研發投資比重，滿足客戶對於物聯網、人工智能與邊緣運算的需求，但對於投資金額與創造就業人數則不願透露。

瑞智精密為全球第四大、台灣第一大壓縮機大廠，主攻北美與台灣市場，為了分散生產基地並保持在北美的競爭優勢，將擴大桃園觀音廠區的產能，並布局智慧化生產線，預估可年產 400 萬台壓縮機、新增 212 個就業機會，至於投資金額則不願透露。

復盛工業為空氣壓縮機製造商，市場地位全球排名前五大，為降低美中貿易產生的風險，決定落腳新北市三重區設立研發中心與智慧工廠，預估可新增 41 名工作機會。

桃園某家模具大廠是台灣最大精密連續沖壓廠，客戶與合作夥伴涵蓋國際級大廠，為降低貿易戰風險並滿足客戶需求，決定在台投資 44 億元興建廠房，加強布局 5G、醫療、車用電子零組件與能源電池等，預計將招募 55 名本國人才。

另外，某家不具名微波通訊大廠則計畫回台拓展，鎖定高技術含量衛星通訊與地面微波終端設備，爭取全球新一代通訊技術與衛星通訊需求商機，預計在新竹科學園區斥資 13.8 億元擴增產線、招募 183 名本國人才。