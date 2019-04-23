經濟部公布 3月工業生產指數103.82 月增20.71% 年減9.88%

經濟部今日公布，108 年 3 月工業生產指數 103.82，較上月增加 20.71%，其中製造業增加 20.95%；經季節調整後，工業生產減少 4.87%，製造業減少 5.78%，與上年同月比較，工業生產減少 9.88%，其中製造業減少 10.52%，礦業及土石採取業減少 1.55%，電力及燃氣供應業減少 0.46%，用水供應業減少 2.60%，與上季及上年同季比較，108 年第一季工業生產指數 99.07，較上季減少 12.40%，其中製造業減少 12.77%；與上年同季比較，工業生產減少 4.58%，其中製造業減少 4.80%。經濟部表示，3 月份製造業生產指數 104.48，較上年同月減少 10.52%，主因全球經濟走緩，終端產品需求降溫，加上去年 3 月比較基數明顯偏高 (107 年 3 月指數 116.77 為歷年單月次高) 所致；綜計第一季製造業生產較上年同期減少 4.80%，為 105 年第三季以來首度呈現負成長。



在資訊電子產業方面，電子零組件業年減 14.92%，為 98 年 5 月以來最大減幅，主因積體電路業客戶端持續進行庫存調整，加上虛擬貨幣採礦需求銳減，減幅擴大至 21.29%；液晶面板及其組件業因大尺寸面板、彩色濾光片、LCD 用玻璃基板同步減產，年減 7.05%。電腦電子產品及光學製品業年增 13.87%，為連續第 6 個月二位數成長，表現相對亮麗，主因伺服器因廠商擴增國內產線而大幅增產，加上行動裝置之高階鏡頭、NB、無線通訊設備訂單成長所致。



傳統產業受美中貿易摩擦影響，加上國際鋼鐵貿易保護主義升溫，市場需求保守觀望，其中機械設備業年減 17.90%、化學原材料業年減 4.89%、基本金屬業年減 5.03%；汽車及其零件業年減 14.59%，主因進口車積極搶進國內車市，加上國產車業者推出改款新車時程較去年同期相對延遲，比較基數偏高所致，連帶汽車零件同步減產。



展望未來，由於智慧行動裝置新品接連上市，5G 通訊、人工智慧及高效能運算、車用電子等新應用拓展商機逐漸顯現，可望挹注資訊電子產業增產，加以美中貿易緊張局勢緩解、國際原物料價格穩步回升，有助於傳統產業需求回溫，預期第 2 季製造業生產雖在去年高基期影響下續呈負成長，惟減幅可望趨於收斂。



依據調查，製造業者認為 108 年 4 月生產量將較 3 月增加之廠商家數占 13.3%，持平者占 75.5%，減少者占 11.3%，以家數計算之製造業生產動向指數為 51.0，按產值計算之動向指數為 49.3，預期 4 月生產指數將較 3 月減少。