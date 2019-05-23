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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          倚強              新昕纖   生泰     台燿       
易威     晟楠     富邦美債20年          點晶              謚源     美時                
天良              元大美債7-10          力致              東林     強生                
南璋              富邦中國政策債          振維              欣厚-KY  寶島科              
勝昱              元大美債1-3          天剛              友銓     其祥-KY             
萬國通            元大投資級公司債          建榮              達威     德麥                
飛寶企業          元大中國債3-5          達威              三圓     中華食              
精確              群益15年IG科技債          寶聯通            雙喜     世坤                
宏易              群益10年IG金融債          業強              力泰     冠好                
唐鋒              國泰投資級公司債          沛波              理銘     萬國通              
聯光通            國泰5Y+新興債          沛亨              亞都     新昕纖              
通訊-KY           國泰1-5Y高收債          倉和              東凌-KY  聚紡                
榮群              富邦全球投等債          奧斯特            明揚     世德                
天宇              富邦全球高收債          大綜              綠河-KY  精確                
新零售            國泰中國政金債5+          泰偉              欣泰     百德                
恩得利            富邦中政債0-1          華義                       瑞穎                
李洲              富邦A級公司債          鼎創達                     唐鋒                
凱柏實業          FH中國政策債                                     大恭                
元炬              凱基中國債3-10                                     永純                
及成              凱基新興債10+                                     泓瀚                
和進              凱基科技債10+                                     雙邦                
耀勝              元大AAA至A公司債                                     台聯電              
倚強              群益AAA-AA公司債                                     天宇                
錦明              群益15年IG公用債                                     唐榮                
鑫創              群益15年EM主權債                                     久陽                
廣寰科            FH能源債                                     強新                
點晶              FH新興企業債                                     松和                
斐成              國泰A級公司債                                     富強                
泰谷              群益25年美債                                     新零售              
典範              群益中國政金債                                     力新                
益通              FH20年美債                                     恩得利              
振維              FH中國信用債                                     李洲                
鴻翊              中信高評級公司債                                     港建                
迎輝              中信優先金融債                                     倚強                
研勤              凱基AAA至A公司債                                     至寶電              
欣厚-KY           凱基金融債20+                                     原相                
兆遠              凱基美債25+                                     錦明                
太欣              國泰A級金融債                                     佳穎                
系統電            國泰A級科技債                                     雙鴻                
天剛              國泰A級公用債                                     幸康                
世紀              富邦中國投等債                                     上詮                
華容              富邦金融投等債                                     昇達科              
建榮              元大10年IG銀行債                                     先益                
立衛              元大10年IG電能債                                     泓格                
天揚              FH公司債A3                                     博磊                
鈺創              FH次順位IG金融債                                     盈正                
佳總              FH美元信用債1-5Y                                     晟楠                
合正              群益A級公司債                                     元創精密            
金利              群益AAA-A醫療債                                     晶達                
寶聯通            中信美國公債20年                                     世紀                
凱鈺              中信中國債7-10                                     友銓                
德宏              中信中國美元IG債                                     立衛                
合邦              B新光美債1-3                                     凱鈺                
萬旭              B新光美債20+                                     通泰                
久正              第一金美債20+                                     三聯                
全譜              第一金金融債 10+                                     合邦                
易通展            第一金科技債 10+                                     亞元                
茂迪              永豐10年A公司債                                     訊達                
安鈦克            永豐15年金融債                                     撼訊                
元隆              合世                                         順發                
沛亨              易威                                         亞銳士              
九暘              天良                                         亞通                
凱碩              南璋                                         慶生                
全達              勝昱                                         元隆                
奧斯特            萬國通                                       廣錠                
保銳              飛寶企業                                     神盾                
越峰              精確                                         長科                
商丞              宏易                                         勁豐                
英格爾            唐鋒                                         光菱                
士開              聯光通                                       鑫龍騰              
昇益              通訊-KY                                      三圓                
志嘉              榮群                                         力泰                
富裔              天宇                                         理銘                
燦星旅            新零售                                       惠普                
富驛-KY           恩得利                                       安心                
劍湖山            李洲                                         漢來美食            
德記              凱柏實業                                     富驛-KY             
泰偉              元炬                                         易飛網              
華義              及成                                         亞都                
昇華              和進                                         老爺知              
得利影            耀勝                                         滿心                
鼎創達            倚強                                         東凌-KY             
愛地雅            錦明                                         紅馬-KY             
邦泰              鑫創                                         關中                
                  廣寰科                                       大展證              
                  點晶                                         誠品生活            
                  斐成                                         得利影              
                  泰谷                                         時報                
                  典範                                         琉園                
                  益通                                         旭然                
                  振維                                         益張                
                  鴻翊                                         捷必勝-KY            
                  迎輝                                         大地-KY             
                  研勤                                         綠河-KY             
                  欣厚-KY                                      霹靂                
                  兆遠                                         花王                
                  太欣                                         欣雄                
                  系統電                                       欣泰                
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富旺                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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