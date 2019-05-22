◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月22日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 第一金工業30反1 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 宏洲 元大電子 永冠-KY 大統新創 天仁 FH滬深 嘉裕 元大台商50 大同 本盟 宏亞 東華 富邦摩台 云辰 健和興 地球 大魯閣 富邦發達 國碩 旭隼 新紡 立益 富邦金融 星通 元晶 大統新創 佳和 元大MSCI台灣 盛達 遠雄來 程泰 聯發 永豐臺灣加權 建碁 統領 氣立 昶和 國泰日經225 泰碩 威宏-KY 台硝 三洋紡 元大歐洲50 玉晶光 泰昇-KY 元禎 本盟 元大日經225 尚志 永記 正道 元大S&P黃金反1 合勤控 日勝化 瑞利 國泰20年美債正2 虹堡 展宇 正峰新 國泰20年美債反1 互億 華廣 億泰 兆豐藍籌30反1 超眾 高興昌 懷特 國泰標普低波高息 訊芯-KY 東明-KY 士紙 元大S&P日圓反1 杜康-DR 隴華 燁興 富邦歐洲 陽光能源-DR 銘旺科 千興 FH彭博高收益債 雷虎 翔耀 威致 FH彭博新興債 波力-KY 太空梭 華豐 群益道瓊美國地產 吉祥全 首利 第一金工業30反1 奇鋐 麗正 FH富時高息低波 和鑫 東訊 國泰RMB短期報酬 立萬利 錸德 富邦臺灣中小 聯德 倫飛 國泰新興市場 泰碩 虹光 新光內需收益 玉晶光 威盛 FH美國金融股 晶彩科 浩鑫 新光中國政金綠債 穎漢 國碩 新光投等債15+ 迎廣 銘旺科 新光ICE美國權值 全國電 統懋 宏洲 華友聯 翔耀 嘉裕 皇昌 太空梭 東華 遠雄來 兆勁 大魯閣 夏都 麗臺 立益 欣欣 吉祥全 佳和 統領 憶聲 聯發 客思達-KY 科風 昶和 康師傅-DR 力特 三洋紡 神州-DR 喬鼎 本盟 晨訊科-DR 正達 正道 一零四 晟鈦 瑞利 欣天然 聯德 正峰新 新海 同泰 億泰 欣高 新世紀 懷特 jpp-KY 誠研 士紙 台數科 誠創 燁興 基勝-KY 嘉威 千興 東哥遊艇 聯合再生 威致 泰昇-KY 尚志 華豐 吉源-KY 力銘 首利 亞太電 麗正 達能 東訊 太極 華泰 誠美材 錸德 慧友 倫飛 悠克 虹光 友勁 威盛 百一 浩鑫 捷泰 國碩 天瀚 銘旺科 迅杰 統懋 華上 翔耀 光麗-KY 太空梭 元晶 兆勁 華冠 麗臺 裕豐 吉祥全 寶徠 憶聲 皇昌 科風 陽明 力特 六福 喬鼎 康師傅-DR 正達 聖馬丁-DR 晟鈦 神州-DR 聯德 耀傑-DR 同泰 同方友友-DR 新世紀 晨訊科-DR 誠研 友佳-DR 誠創 陽光能源-DR 嘉威 精熙-DR 聯合再生 中福 尚志 雷虎 力銘 中視 亞太電 秋雨 達能 新利虹 太極 國光生 誠美材 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生