中美貿易戰 最壞的可能情況

貿易戰與川普總統推文所形容的情況，截然不同。進行的時間既非短暫，也非輕易可以獲勝。隨著中美貿易戰懸宕未決，經濟學家開始預測，若曠日持久下去，代價會是何等慘重？

經濟合作暨發展組織 (OECD) 警告，貿易戰升高，將會創傷美國經濟，全球經濟亦將受到損害。，估計到 2021 年，全球經濟成長將削減 0.7%，約相當於 6000 億美元。OECD 並預期，美國與歐盟之間，亦將出現新的貿易障礙。

摩根士丹利銀行分析師在發布的研究報告中指出，解決貿易爭議的空間已越來越窄。若下個月仍無法解決，貿易戰將侵蝕全球經濟成長。

「若談判停頓，未能達成協議，美國對其餘 3000 億美元自中國進口商品加徵關稅，預期全球經濟將會落入衰退，」該銀行分析師寫道。「這種情況下，美國聯準會 (Fed) 將被迫降息，最終降至 0%。中國亦需要大舉推出新的振興措施。」

美國銀行分析師亦發布報告指出，貿易戰已傷害了民眾的信心，若持續進行將會大幅衝擊消費者支出。

美國大型零售商已開始為衝擊做好準備，他們預期關稅將導致某些商品價格上漲。美國鞋業經銷商及零售商協會 (FDRA) 說，對鞋類加徵關稅，將造成災難性後果。2017 年，在美國銷售的鞋子，約有 72% 為中國製造。

這將意味消費者付出的價格上升，或企業的獲利下降。這也意味工作機會減少。貿易戰已進行了一年，民眾已更加了解，川普的關稅機制可能已變成永久性。

過去一年，白宮已對外國鋼鋁產品，500 億美元的中國高科技商品及另外 2000 億美元的中國商品與零組件，加徵了關稅。現在又準備對所有自中國採購的商品，加徵關稅。

川普總統對這些擔憂，橫加駁斥，他奉勸美國企業，如果要規避關稅，就在美國生產制造。川普總統的顧問說，美國經濟強勁，足以吸收任何衝擊。