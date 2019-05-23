想重啟貿易談判？陸商務部：美國應糾正錯誤做法

中美貿易談判觸礁，前景不明；對此，中國商務部發言人高峰今 (23) 日呼籲，若美方想重啟磋商，應拿出誠意，糾正錯誤做法。

高峰週四於例行記者會中表示，近期美方動作不斷，持續升級貿易摩擦，拖累全球經濟成長，嚴重損害中美兩國企業及消費者利益。

高峰稱，中方的談判立場很明確，只有在平等相待、相互尊重的基礎上，才可能繼續談；若美方想重啟談判，就應拿出誠意，糾正錯誤做法，「但中方在重大、原則性問題上，決不讓步。」

對於美國祭出「華為禁令」一事，高峰強調，中方堅決反對任何國家使用國內法，對中國企業進行「長臂管轄」，美方應停止錯誤做法，以免對中美經貿關係，造成更多衝擊。

5 月初，美國總統川普宣布對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，並於 5 月 10 日正式生效；中國方面不甘示弱，祭出反擊措施，自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

川普先前揚言，將另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅；對此，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前指出，該措施至少需要 1 個月的作業時間，才能實施。

梅努欽說，「未來 30 至 45 天內，應該不會有任何決定」；值得注意的是，比起前幾波加稅措施，「至少 1 個月」的作業時程，已明顯較短。