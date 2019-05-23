美財長推遲發行新版20美元至2028年

美國時間周三舉行的白宮金融服務委員聽證會上，美國財政部長姆努欽 (Steven Mnuchin) 表示，為紀念 19 世紀美國廢奴運動先驅哈莉特 ‧ 塔布曼 (Harriet Tubman) 的新版 20 美元紙幣設計方案，將延遲至 2028 年公開。

姆努欽不願透露是否支持讓塔布曼頭像留在新版 20 美元紙幣上，他只表示會留給下一任財政部長做決定，並稱延遲發行新版 20 美元設計是為了防止偽造鈔票，新版的 10 美元和 50 美元鈔票將會先一步發行。

麻薩諸塞州民主黨議員 Ayanna Pressley 在社群媒體上評論，姆努欽的說法意味著他拒絕一名對美國歷史做出貢獻的黑人女性登上美元紙鈔。

2015 年美國女權組織 Women on 20s 在網路上發起請願運動，提議將 20 美元鈔票上第七任總統傑克遜 (Andrew Jackson) 頭像置換為歷史傑出女性，經票選活動，最終由廢奴領袖哈莉特 ‧ 塔布曼以最高票當選，時任財政部長傑克盧 (JackLew) 宣布於 2020 年公布。

有分析指出，讓女性肖像登上廣泛流通的 20 美元紙鈔，在推動和認同婦女、種族平等議題上有重大意義，同時紀念美國女性獲得投票權的 100 周年。

美國總統川普曾在 2016 美國總統大選時表示，置換頭像的舉動純粹是為了政治正確，他認為塔布曼應該出現在其他面值的紙幣上。