貿易緊張可能持續 到美國總統大選時 也不會結束

要擺脫惱人的貿易戰，談何容易。週四，投資人退出全球股市，轉而尋求避險資產，就是因為已更加了解，中美貿易戰可能會持續一段時間。

野村集團分析師在週四提供給客戶的報告中說道：「過去二週，中美關係已鬧得進一步不和。我們不認為雙方能回到 4 月底時的情況。」他們預期，川普總統有 65% 的機會，會於年底時，將 3000 億美元自中國進口商品的關稅，調高至 25%。

野村的報告並說：「目前為止，中美貿易衝突對總體經濟與金融市場的衝擊，尚屬溫和。但由於雙方各自堅持自己的立場，短期內達成協定的希望因而消退。」

由於川普與中國國家主席習近平將於 6 月在 G20 高峰會上會晤，分析師不預期在雙方會晤之前，會進一步加徵關稅 。但他們也不認為貿易緊張會有所緩解，預期今年第三季美國將最後一回合加徵關稅，隨之而來的當然是中國的報復。

對貿易戰悲觀的集團並非僅有野村，摩根大通銀行亦告訴他們的客戶，6 月底，美國可能再度加徵關稅。

野村分析師說：「在 2020 年美國總統大選期間，貿易戰的演變並不明確，預期加徵關稅於 2020 年持續生效的風險已經上升。」

Markets.com 網站分析師威爾森 (Neil Wilson) 週四告訴客戶說，股市下跌的風險已見增加，投資人必須要反應貿易戰惡化的可能性。