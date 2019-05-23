不滿特別獎金分配不公 永豐銀工會醞釀罷工 勞資雙方明日協商

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行每年盈餘分配給員工當績效獎金，由於不滿年度績效獎金分配比例，永豐銀工會希望可以將「特別獎金」分配可以更公開透明，工會幾次與永豐銀協商未果，因此永豐銀行工會醞釀罷工；對此，永豐銀行資方今 (23) 日回應，永豐銀團隊與工會預定於明天再行協商溝通。

永豐銀每年都會將整體盈餘撥出「特別獎金」，給予「特別貢獻員工」，據永豐銀工會了解，永豐銀行年度績效獎金 80% 分配給全體員工，此為一般績效獎金；10% 提撥給金控，另 10% 提撥給銀行高層分配，銀行員工有特殊貢獻從這 20% 獲得分配者，屬於特別獎金。

但工會認為，去年共有 2.4 億元特別獎金分配不透明，沒人知道這些「特別貢獻員工」是誰、也沒人知道每人分配多少，工會希望制度可以透明化，但是多次與永豐銀協商未果，因此醞釀 6 月 1 日於中正紀念堂罷工。

對此，永豐銀回應，目前員工獎金有分為年終獎金、績效獎金以及特別獎金，而年終獎金、績效獎金是依據員工績效，在薪酬委員會核定後發給員工；但是對於優異、特殊表現的員工，永豐銀會另外發給特別獎金。

永豐銀強調，這部分同樣會依照程序，經薪酬委員會及董事會核定發給，強調並沒有「黑箱」或是缺少程序。

永豐銀說，衡量各個產業發放績效獎金，原則上都是公司依照每年獲利的情況，而且絕非齊頭式發放績效獎金，而是依據每位同仁不同表現及績效考核核發不同金額，藉以鼓舞員工。

對於工會提到的發放特別獎金比例原則，永豐銀行認為，為了鼓勵員工，及保持與同業的競爭力，這是屬於主管的經營管理權限，所有獎金發放原則，絕對經過嚴謹的評量。

永豐銀全台共有 125 家分行、約 5000 個員工，若罷工連署通過，將是場大規模的罷工行動。為避免罷工真的成案，資方永豐銀行經營團隊已經訂在明天將與工會繼續協商，尋求共識。