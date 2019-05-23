以色列法院裁定：比特幣屬資產而非貨幣交易獲利即須納入課稅

以色列當地媒體《Globes》報導，為了釐清納稅義務關係，以色列中央地方法院日前裁定，「比特幣是一種資產，而非貨幣」，因此須繳納資本利得稅（Capital Gains Tax）。

據報導，DAV.Network 的創始人 Noam Copel 曾於 2011 年間購買比特幣，隨後在 2013 年出售後獲利 229 萬美元。他在法庭上辯稱，「這些利潤是個人從業務過程中，因匯率差異所得」，所以比特幣應被視為外幣，而無須徵稅。但以色列稅務機關則認為，比特幣不屬貨幣而是資產，因此所得利潤應依法課徵資本利得稅。

審理此案的法官 Shmuel Bornstein 最後採信稅務機關的說法，並表示，比特幣作為一種加密貨幣，無法排除「它終將消逝，並被另一種數位貨幣取代」的可能性，實在很難設想比特幣以稅收目的被視為「貨幣」的具體後果，況且比特幣目前的法律地位尚未被明確定義。因此就「稅收目的」而言，比特幣不能被視為貨幣。

再來，根據以色列《銀行法》中的定義，貨幣須為「具體實際形體」，法院由此裁定， Copel 未能證明比特幣確實符合此定義，也無法驗證比特幣是「任何國家硬幣、紙鈔之官方替代品」。

法官最後判決，Copel 應繳稅款約合 830,600 美元，還須額外支付 8,306 美元的費用，但仍有權利向最高法院提出上訴，要求撤銷判決。

以色列政府早在 2013 年就開始研究加密貨幣的稅收問題，以色列稅務機關向來主張加密貨幣是資產而不是貨幣，因此持有者應該繳稅，最終在 2018 年 2 月發出通知稱，加密貨幣獲利所得須繳納 20％～25％ 的資本利得稅；而加密貨幣礦業或交易服務供應商除了資本利得稅以外，還須支付 17％ 的增值稅。

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