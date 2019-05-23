NYMEX 交易員：交易量下滑 比特幣很快將回落至 7000 美元並盤整

紐約商品期貨交易所 (NYMEX) 一名加密貨幣交易員 21 日接受美國財經媒體 CNBC 訪問時表示，比特幣很快將回落至 7,000 美元的水準並進行盤整。

NYMEX 交易員 Anthony Grisanti 接受 CNBC 的 Trade Alert 節目訪問時表示，他個人認為比特幣將在短時間內回到 7,000 美元價位，「我認為會進行一些盤整，盤整對這個市場而言是非常健康的」。同時間接受訪問的芝加哥商品交易所交易員 Brian Stutland 也認同他的看法。

Anthony Grisanti 繼續指出，在過去幾個交易日，成交量已下滑，代表買家回到市場上的強度已不如數周之前的情況。

加密貨幣基金經理人 Brian Kelly 另對 CNBC 表示，「比特幣 Halving」在 2020 年到來，可能有助於比特幣價格在未來幾個月內進一步上漲。 他建議投資人在比特幣價格維持在當前 8,000 美元水準附近時，將其投資組合的 1% 至 5% 配置於加密貨幣。

摩根大通策略師在 5 月 20 日已提出報告，表示比特幣最近的反彈已超過他們認為比特幣所含的內在價值，而且研判最近的交易方式有如 2017 年底暴漲、接著暴跌的走勢。

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