以太坊共同創辦人 Vitalik Buterin「V 神」表示，「我們需要邁向更高隱私的第一步。」

在 HackMD 的一篇貼文中，Vitalik Buterin 詳述有關如何協助使用者隱匿在以太坊區塊鏈上活動的一種設計。具體而言，Buterin 提議這個「簡單的」混合器 (Mixer) 的設計是，當使用者將固定量的以太幣發送出去時，會隱匿使用者的位址。

根據 Buterin 的說法，使用者能夠以兩種方式中的其中一種進行交易。「default behavior」(以電腦預設、系統默認方式) 從單一位址寄送與接收以太幣，勢必代表所有的使用者活動與行為都將公開連接到區塊鏈上。另一種方式則是用戶能透過多個帳戶或位址進行交易，然而這並非是隱匿使用者在區塊鏈上活動的完美解決方案。

Buterin 在貼文中指出:「讓你把以太幣傳送到那些位址的交易本身就揭露彼此之間的連結。」因此，他提議透過在以太坊上創造兩個智能合約—「混合器」和「中繼登記處」，用戶可以選擇透過所謂的匿名群組設定在以太坊區塊鏈上進行隱私 (或私下) 交易。

V 神提出「Mixer」的兩個功能

Buterin 另外透過電郵對媒體表示：「匿名設定是代表『這東西可能來自用戶群組』的密碼學方法。例如我發送 1 顆以太幣，而你無法確切指出這以太幣是從哪來，但卻能指出來源 (例如自己、艾莉絲、鮑伯或查理)，那麼匿名群組設定的規模就是 4。當匿名群組規模愈大時，你就愈能擁有更多隱私。」

Buterin 補充說，這項設計不需要在以太坊的協議進行任何調整，而是可能藉由當前的一群使用者所落實。

這點上，區塊鏈新創公司 Gnosis 的產品研究員 Eric Conner 表示，Buterin 提議的主要優勢是它容易整合，「優勢在於，如果用戶需要，它能給我們強而有力的隱私解決方案。目標是打造一個能夠輕鬆整合制現有錢包的解決方案。」

與此同時，Buterin 提議的設計的確要求用戶支付費用，也就是「Gas」，以發送隱私交易。不過在 Buterin 所想像，這筆手續費不會大幅導致用戶退怯。他在推特中談到這項設計時表示：「我認為主要的應用案例是從一個帳戶到另一個帳戶的單次發送，因此你可在無須連結你存有所有代幣的帳戶的情況下使用應用程式。因此即使是 200 萬 gwei 的手續費成本，但每個帳號只要支付一次，不會太差。」

圖片來源：

Vitalik Buterin: TechCrunch

這篇文章 「V 神」提議加強交易隱私性 靠「Mixer」讓單次交易匿名 最早出現於 區塊客。

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