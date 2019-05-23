【台新投信】台股高股息基金耐震 有效分散市場風險

中美貿易戰再度緊張，美國將對中國大陸價值 2000 億美元商品，課徵 25％關稅影響，引發台股拉回整理，展望後市，台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股加權指數在 9319 破底翻後已累積 1700 點漲幅，評價上已反彈到過去七年來本益比區間極上緣，而觀察領頭羊美國股市，其價位也已來到合理區間，部份外資技術分析報告顯示美股有潛在回檔風險，故仍預期台股在第二季將進入整理，具高股息優勢的績優股，應可提供下檔支撐，建議逢低布局高股息相關基金，分散市場風險。

劉宇衡表示，台股後市變數包括：一、中美能否在 6 月底前如期簽署協議的風險已增加。二、除中國外，美國對歐盟、日本的汽車關稅亦虎視眈眈，美國對全球主要貿易夥伴祭出的貿易戰恐令市場感到不安。三、在第一季財報公布後，市場對 2019 年企業獲利預估是否再度下修須持續觀察，特別是全球半導體庫存是否下降。

劉宇衡指出，在變數增多下，全球股市震盪加劇，使得風險趨避意識提升，防禦性資產成為資金最佳避風港，高股息股因為有股息收益下檔保護，股價走勢相對平穩，將成為市場短線焦點，根據分析師估計，台股殖利率今、明二年殖利率皆在 4% 以上，優於其他亞洲主要股市，此外，目前台股中，高殖利率個股因股價跌深，且適逢逐漸進入除權息旺季，相對較具表現空間，因此，台股高股息基金是布局首選。

【台新投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。