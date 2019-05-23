NASA登月計畫遭檔 國會拒川普的16億美元撥款要求

川普政府在上週要求國會增加額外 16 億美元撥款，以作為美國國家航空暨太空總署 (NASA) 在 2024 年以前重登月球目標的「頭期款」。如今，眾院撥款委員會 (House Appropriations Committee) 卻將該項撥款申請從 NASA 的支出預算中刪除，同時也忽略了不少政府覺得優先的太空計畫。

少了這筆資金，美國副總統 Mike Pence 在 3 月曾宣布的，將於 2024 年以前重登月球，於月亮軌道上建造太空平台，並讓美國太空人登陸月球南極的計畫可能將不復存在。此外，該委員會也拒絕了川普政府的軍事太空活動「太空部隊」(Space Force) 的計畫。

川普先前針對 NASA 預算案，曾提議削減有關收集氣候等重要科學數據的衛星任務，以及太空望遠鏡上的支出，同時也提議取消 NASA 的科學教育計劃。不過議會維持了這些計畫，並拒絕撥款來開發月球登入設備和其他相關的技術。

此外，白宮也曾提議將低收入學生的助學金計劃轉用於資助月球任務。不過。眾議院撥款委員會主席 Nita Lowey 表達了反對，並說道這是一個「不合情理的提案」。

另一方面，針對太空部隊計畫，美國國防部 (DOD) 似乎並沒有完善的計畫。一名委員在報告中表示：「該計劃留下了許多懸而未決的問題，缺乏重要的細節和支持性的分析，以證明新軍隊的規模、範圍、成本、角色和權威是合理的。」

不過一名國防專家表示，創建太空部隊是有其價值的，只是需要精心策劃和一個全面支持的官僚組織。昨天，川普聘請前聯邦航空航天分析組織負責人 Barbara Barrett 上任美國空軍部長，內部人士預期，改善這項計劃將會是 Barrett 的首要任務。