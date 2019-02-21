〈財報〉聯想虧損扭轉！股價大漲雙位數歡慶

今 (21) 日聯想 (00992.HK) 公布截至 2018 年 12 月 31 日為止的第三季財報，獲利不但較 2017 年同期轉虧為盈，也優於市場預期，股價開盤後立即大漲逾 10%。

圖: 東方財富網, 聯想今日走勢。

第三季財報重點：

獲利 2.33 億美元，前一年度為虧損 2.89 億美元，市場預期獲利 2.001 億美元。

EPS 1.96 美分，前一年度為 - 2.53 美分。累計前三季 EPS 達 4.02 美分。

營收 140.4 億美元，年增 8%，創 4 年新高，市場預期為 139 億美元；營收連續六個季度出現成長。累計前三季營收 393.3 億美元，年增 13%。

Q3 稅前淨利 3.5 億美元，年增 133%，創史上新高。

行動業務轉虧為盈，是自收購摩托羅拉移動以來首度出現獲利。

PC 全球市場比重創歷史新高達 24.6%，穩居全球市占第一。

新業務成長強勁：數據中心業務營收持續保持雙位數高成長，連續 5 個季度該部門獲利均有所改善。

中國區營收貢獻 26%、美洲區 31%、亞太區 18%、歐洲 / 中東 / 非洲區 25%。

未來營運方向

聯想表示未來將強化在 PC 領域領頭羊角色的能力，繼續專注在顯示器、超輕薄等高成長產業。同時將加強「設備即服務」的業務，用「雲內容、雲服務」進一步強化 PC 產品效能。

法人評論：

聯想集團在業績公布後，摩根大通立即表示維持 7 元目標價，並給予加碼評等。

匯豐證券則表示，聯想雖然受惠於其 PC 業務帶動業績持續成長，但聯想是否有能力持續縮小非電腦業務的損失仍有疑慮。