歐股盤前─傳美國有意擴大貿易黑名單 指數期貨走跌

據傳美國政府考慮將海康威視等 5 家監控設備大廠，列入貿易黑名單，市場憂心，此舉將使美中貿易爭端加劇；今 (23) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週四下午 2 點 42 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.59%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.58%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.73%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.77%。

截至發稿，上證綜指下跌 1.47%，深證成指下跌 2.72%；南韓 Kospi 指數下跌 0.16%，日經 225 指數下跌 0.62%；台股收跌 148.85 點，至 10308.37 點。

繼華為後，據傳美國政府有意把海康威視等 5 家監控設備大廠，列入貿易黑名單，投資人擔憂，美中貿易爭端將拖累全球經濟成長，昨日美股收跌。

週三道瓊工業指數收跌 100.72 點 (0.39%)，至 25776.61 點；標普 500 指數收跌 8.09 點 (0.28%)，至 2856.27 點；那斯達克指數收跌 34.88 點 (0.45%)，至 7750.84 點。

美國頒布華為禁令後，供應鏈合作廠商紛紛與其劃清界線；外媒報導稱，日本 Panasonic 決定暫停對華為供應部分零組件，英國晶片設計商安謀 (ARM) 也證實，將「遵守美國政府最新規定」，停止與華為的業務往來。

美國總統川普先前揚言，將另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅；對此，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前表示，該措施至少需要 1 個月的作業時間，才能實施。

梅努欽指出，「未來 30 至 45 天內，應該不會有任何決定」；值得注意的是，比起前幾波加稅措施，「至少 1 個月」的作業時程，已明顯較短。

美國聯準會 (Fed) 最新會議紀錄顯示，決策官員認為，目前尚無升息或降息必要，「保持耐心」的做法，將再維持一段時間。

歐洲政壇消息方面，英國脫歐歹戲拖棚，英國首相梅伊 (Theresa May) 提出的新版脫歐計畫，拿二次公投，作為爭取支持的誘因，遭同黨黨員強力反對，下議院領袖 Andrea Leadsom 為此請辭，成為梅伊任內第 36 個辭職的閣員；據悉，梅伊最快將於 5 月 24 日宣布下台。