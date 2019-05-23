進軍拉丁美洲 IKEA計劃在2020年開設第一家墨西哥店面

全球最大的家具零售商宜家家居 (IKEA) 週三 (22 日) 表示，將擴張至拉丁美洲的市場，以應對核心的美國和歐洲市場日益激烈的競爭。該公司計畫在明年 (2020 年) 於墨西哥開設第一家店面，並計劃在墨西哥各地陸續開設其他店鋪。

IKEA 以現代和評價設計聞名。據報導，IKEA 墨西哥零售經理 Malcolm Pruys 表示，該公司計劃於 2020 年秋季在墨西哥城東部開設首家店面，並計劃在墨西哥的其他城市開設規模不同的店面。同時，也將在網路上進行產品銷售。IKEA 正在制定各種線上購物支付方案，以抓住作為潛在客戶的墨西哥龐大無銀行帳戶人口。「我們正在訂定一個相當積極的擴張計劃。」Pruys 表示。

預計在墨西哥開設的第一家店面將會是中型的規模，提供 7,500 種產品，並附設一個能夠容納 650 多人的餐廳，以及一個電子商務所需的倉庫。IKEA 的傳統模式會在城市郊區建立大型倉庫來成裝貨物。不過 Pruys 表示，IKEA 最近也開發了緊密型的倉儲模式，允許公司在小型城市開設店面。

目前 IKEA 在全球 52 個市場中擁有 427 家門店。歐洲和美國地區的商店為 IKEA 及其特許經營商帶來了大部份的營收，然而面對越來越多的競爭對手瓜分市場，尤其是線上零售商，IKEA 不得不採取相應的舉措。該公司在去年年底便宣布計劃進軍拉丁美洲市場，除墨西哥外也包括智利、哥倫比亞和秘魯。

Pruys 表示：「墨西哥在清理貪汙腐敗方面有了很大的變化。我們認為墨西哥經濟繼續增長的機會很大。」

IKEA 的一些高管也在週三會見了墨西哥總統 Andres Manuel Lopez Obrador，總統表示歡迎，並對於 IKEA 進軍墨西哥的信心感到高興。