歐元區經濟仍疲軟 製造業PMI連續4個月低於榮枯值

鉅亨網編譯林信男 綜合外電報導 2019年5月23號17點27分

IHS Markit 今 (23) 日公布歐元區 5 月製造業、服務業及綜合採購經理人指數 (PMI) 初值，其中，製造業 PMI 連續第 4 個月低於榮枯值(50)；對此，經濟學家認為，歐元區經濟情勢，仍非常疲弱。

上述消息公布後，歐元兌美元走貶，Investing.com 報價顯示，台北時間週四下午 5 點 21 分，歐元兌美元下跌 0.13%，至 1.1138。

歐元兌美元走貶。(圖：翻攝自 Investing.com)

IHS Markit 數據顯示，歐元區 5 月製造業 PMI 初值從 3 月的 47.9，降至 47.7；服務業 PMI 從 52.8 降至 52.5，綜合 PMI 從 51.5 升至 51.6%。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，由 PMI 數據可看出，歐元區經濟正處於非常疲弱的狀態，預估第 2 季國內生產毛額 (GDP)，只有 0.2% 的成長。

Williamson 指出，值得注意的是，景氣趨緩的現象，正從製造業蔓延至服務業，其新業務成長數值，已降至 2014 年底以來新低。

荷蘭國際集團 (ING) 經濟學家 Bert Colijn 也認為，即使歐元區綜合 PMI 有所上升，但製造業 PMI 仍低於榮枯值，對歐元區產業來說，是一記警鐘。

Colijn 強調，對歐洲央行而言，這次的 PMI 指數，等同為經濟成長趨緩的現象，提供了證明，在這種情況下，通膨難在短期內加速攀升。