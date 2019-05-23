中美衝突 帶起中國測試設備新契機？

受到中美貿易摩擦影響，中國政府積極加速半導體產業發展，以半導體設備來看，中國雖然在整個半導體產業鏈的機器設備均有佈局，仍與國際大廠技術水準有段差距。不過，測試設備技術難度相對低，這使得中國製的測試設備有機會率先突圍而出。

以半導體設備結構來看，2018 年晶圓處理設備、測試設備、封裝設備和其他設備的市場規模分別約為 502 億美元、54 億美元、40 億美元及 25 億美元。

資料來源: SEMI

而 2018 年下半年以來，全球半導體產業景氣有所下滑，並延續到 2019 年，市場預估今年半導體測試設備需求將略低於 2018 年，但仍有 50 億美元以上。

資料來源: SEMI

不過，隨著供應鏈去庫存、5G 需求等因素刺激下，預計 2020 年半導體產業景氣將回溫，而測試設備市場規模有機會超過 60 億美元。

測試設備中，測試機市場比重最高，約占 65%～70%，市場預估 2019 年全球測試機產值約 29～34 億美元，比 2018 年略為下滑。

至於分選機與探針台占測試設備市場的比重相當，各為 15% 左右，預估今年產值則各約在 8～9 億美元之間。

中、低階測試設備市場為突破口

測試機市場中，美商 Teradyne 和日本 Advantest 是產業兩大龍頭，合計占測試機市場 80% 以上比重，且比重持續提升。兩家公司主要產品，數位測試機與記憶體測試機因技術難度高，形成完美的護城河，目前中國廠很難與其競爭。

不過，類比測試機技術難度相對低，客戶也對產品價格較敏感，因此中國廠在這部份能取得優勢。中國的北京華峰、長川科技等在內的中小測試機企業，在模擬測試機產業裡占有一定比重。

而探針台技術層次也較高，該領域被東京電子和東京精密兩家日本公司所壟斷。雖然長川科技、深圳矽電等中國測試設備公司正在研發 12 吋探針台，但目前尚未進入量產。

最後，分選機技術難度相對較低，目前沒有在技術上絕對領先的大廠，而該市場主要的參與者包含 Cohu、EPSON、Advantest、STI、鴻勁及長川科技等等。

中國本土 IC 設計公司近年來蓬勃發展，對晶片測試的需求迅速成長。而在中美 貿易摩擦影響下，供應鏈的穩定日益受到重視，這使中國國產測試設備將出現更多試用機會，在中低階模擬測試機和分選機領域，有機會加速替代國外大廠。