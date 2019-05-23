中美晶轉投資台特化營收大躍進 將持續併購半導體公司擴張版圖

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 去年入股高純度矽乙烷與矽丙烷供應商台特化，在練兵多年下，台特化已由先前的零營收，大幅擴增至 3、4 月單月營收 1000 萬元規模，今年並將持續成長，並持續力拚獲利，而中美晶也將資金從太陽能領域逐步撤出，重新調整投資組合，未來將再併購如台特化這類半導體領域相關公司，擴大半導體領域布局。

中美晶董事會去年 6 月通過台特化投資案，投入 9.9 億元資金，取得 30.93% 股權，成最大股東，入股後，由中美晶總經理徐秀蘭擔任台特化董事長。

台特化成立於 2013 年，主要開發高純度矽乙烷、矽丙烷生產技術。2017 年完成矽乙烷年產能 40 噸、矽丙烷年產能 4 噸的建廠作業，使其成為繼美商 Voltaix 及日商三井化學之後，全球第 3 家高純度矽乙烷供應商及全球第 2 家高純度矽丙烷供應商。

矽乙烷與矽丙烷為台灣半導體上游供應鏈關鍵版圖之一，目前台特化主要專注於半導體產業；董事長盧明光表示，半導體 7 奈米、5 奈米以下高階或先進製程，薄膜電晶體液晶顯示器 (TFT-LCD) 4 代、4.5 代廠等面板製程，都需用到此特殊氣體，目前矽甲烷每公斤價格約 30 美元，而矽乙烷價格每公斤價格已高達 2000 美元。

台特化先前已取得晶圓代工大廠認證，並已開始出貨，該晶圓代工大廠，也是主要客戶，在練兵多年之下，台特化營收由先前的「微乎其微」、甚至零營收，到現在已大幅成長，據悉， 3、4 月單月營收，均已達 1000 萬元規模，今年營收將持續上揚，並將力拚今年獲利，成中美晶營運的第三隻腳。

至於中美晶日前公告，今年 1 月 16 至 5 月 21 日累積已處分聯合再生 (3576-TW) 逾 3.3 萬張持股，處分損失逾 3419 萬元。對此，盧明光表示，由於中美晶太陽能業務比重逐步降低，不需要這麼多資金投入太陽能領域，因此重新調整投資組合，再進行其他佈局，未來可望再併購如台特化這類半導體領域相關公司。