貿易戰惹的禍 全球去年下半年併購金額衰退2成

美中貿易戰不僅牽動產業供應鏈變化，也影響企業併購動能，根據統計，去年全球併購交易件數與金額雖與前年差不多，但從去年 6 月美中貿易戰爆發以來，下半年併購動能逐漸萎縮，上半年併購交易金額 1.99 兆美元，下半年卻萎縮至 1.57 兆美元，相較於上半年，下半年交易金額大減 2 成。

資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司與台灣併購與私募股權協會今 (22) 日聯合發表《2019 台灣併購白皮書》，據統計，去年全球併購件數 53326 件、交易金額 3.57 兆美元雖與 2017 年相差不多，但受到貿易戰與保護主義影響，進而削弱併購動能。

以台灣為例，在海外併購挹注下，帶動台灣去年併購案呈現價量俱增，去年併購交易件數共 115 件、年增 42%，交易金額 107.4 億美元、年增 75%，主要來自台灣企業與海外企業所發動的併購，其中海外併購交易金額占全年交易金額 49%，外資來台併購金額占比 32%。

去年外資來台併購在策略性投資人與私募基金挹注下，推升交易件數也從前年的 25 件增加至 34 件，以產業結構來看，過去外資來台併購多半鎖定金融與有線電視等行業，現在則鎖定有市場領導地位的化工、生技與水產等行業。

至於國內併購則以中小型案件為主，去年台灣國內併購的交易件數從 26 件增加至 39 件，主要以被動元件等產業整併為主，雖然交易件數增加，但因缺乏大型併購案，導致交易金額僅 20.40 億美元，較前年大減 45%。

