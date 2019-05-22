新聞
0

◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧05月22日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1505573   4689649    32.10  
0061   元大寶滬深          202332    356116    56.82  
2883   開發金              161859  14963380     1.08  
2885   元大金              142753  11686232     1.22  
006205 富邦上証            118991    369236    32.23  
2823   中壽                 99251   4013582     2.47  
006206 元大上證50           96058    145778    65.89  
3045   台灣大               88720   3423833     2.59  
2610   華航                 70026   5420984     1.29  
00739  元大MSCI A股         68562    155988    43.95  
006207 FH滬深               63040    100392    62.79  
6116   彩晶                 60874   3133933     1.94  
00639  富邦深100            58626    253403    23.14  
1312   國喬                 52202    906620     5.76  
2881   富邦金               45331  10233603     0.44  
2017   官田鋼               45028    341867    13.17  
2892   第一金               44938  12338557     0.36  
00648R 元大S&P500反1        44406    166688    26.64  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
1101   台泥                 43439   5108059     0.85  
01002T 土銀國泰R1           38022   1393000     2.73  
2882   國泰金               37900  12563210     0.30  
00713  元大台灣高息低波     34328     99512    34.50  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
2891   中信金               34100  19496989     0.17  
0055   元大MSCI金融         33350     37154    89.76  
1102   亞泥                 32447   3361447     0.97  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
2889   國票金               28366   2819865     1.01  
01001T 土銀富邦R1           26434    583000     4.53
留言載入中...

相關新聞