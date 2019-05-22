橘子端遊手遊化新力作《魔力寶貝Ｍ》預約活動展開 Q2營運添動能

橘子集團 (6180-TW) 旗下好蹦代理，並由 SQUARE ENIX 官方出品的經典日系 MMORPG 手遊鉅作《魔力寶貝Ｍ》官方網站已正式上線，事前預約活動將於 5 月 28 日開跑，近期可望正式推出，挾著端遊時代累積的人氣，可望帶動一波玩家回流，為橘子第 2 季營運挹注強勁成長動能。

橘子 2017 年 12 月推出手遊鉅作《天堂 M》，成功帶動橘子營運攀峰，並屢屢創造許多手遊紀錄新猷。在感受到端遊時代累積的玩家回流後，所帶動的驚人效益，也使端遊轉手遊漸漸成為近 1、2 年來，遊戲廠佈局手遊市場的運作模式。

而橘子在《天堂 M》後，便未再推出大型手遊，近期將推出的經典日系 MMORPG 手遊鉅作《魔力寶貝Ｍ》，官方網站已正式上線，並將於 5 月 28 日展開事前預約活動。由於端遊轉手遊往往具有一定的玩家基礎回流，該款手遊上線後，可望再為橘子營運增添另一波成長動能。

橘子第 1 季合併營收 29.34 億元，季增 8.52%，年減 39.76%，毛利率 41.6%，季增 4.1 個百分點，年增 16.3 個百分點，營益率 15.1%，季增 1.9 個百分點，年增 5.33 個百分點；稅後純益 3.59 億元，季增 18.87%，年減 12%，每股純益 2.07 元。

