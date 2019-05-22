英國脫歐的震撼衝擊 英國大鋼廠倒閉 近2.5萬人面臨失業

英國第二大鍊鋼廠週三宣布倒閉，4500 名員工身陷失業風險，供應商的 2 萬名員工亦遭遇失業威脅。

根據英國破產服務局指出，該公司曾尋求政府紓困，但談判無疾而終。最高法院因而下令該公司進行強迫清算。

報導指出，英國大鋼廠曾尋求政府提供貸款 7500 萬英鎊 (9500 萬美元)，彌補虧損。該公司說，由於英國脫歐的不確定性，歐洲訂單消失，公司因而遭受虧損。

英國鋼鐵貿易協會在本週發布的聲明中說：「我們所面臨的挑戰，非僅出現在鋼鐵業。整體製造業都在要求為英國脫歐提供確定性。」

英國大鋼廠於去年甫獲得政府貸款 1.20 億英鎊 (1.52 億美元)。該廠係由投資機構 Greybull Capital 公司於 2016 年以 1 英鎊價格向印度 Tata Steel 公司購得。

Salford 大學商學院供應鍊專家 Jonathan Owens 說，該公司處在一個非常具有競爭性的市場，困難重重。

「如果該公司不具有市場競爭力，則 7500 萬英鎊貸款只能讓無可避免的結果延後罷了，」他說。

英國大鋼廠年產鋼逾 280 萬噸，在英國擁有員工約 4000 人，在法國亦有 400 人。

貿易工會週二警告，若該公司倒閉，供應鍊另有約 2 萬人將面臨失業風險。