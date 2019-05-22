【華冠投顧】最新資料-防空指揮部!10檔多頭好股與你分享!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、4994 傳奇、5457 宣德、6533 晶心科

台股盤勢分析:

重返季線

美股四大指數全面強彈下，台北股市早盤小漲 + 16 點開出，受到權王 2330 台積電的拉高下，指數一度上漲 + 56 點；可惜金融、傳產漲多拉回，拖累指數開高走低，終場下跌 - 7 點作收，收在 10457 點，成交量 950 億。

台股『多空對決』的戲碼，本周一武傑已經提前預告多方勝出… 台股『跳起來』!! 目前台股初步在『貿易戰』的利空淡化下，市場資金明顯開始回流；僅管今天 10500 點今天得而復失。不過，這並沒有改變多頭的企圖心；就過去這一周的籌碼轉換來看，預估多頭安全可望長達 2-3 周。而短線指數預估先…『重返季線』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3356 奇偶、8033 雷虎、8436 大江、3128 昇銳、1464 得力、3454 晶睿… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6170 統振、3406 玉晶光、8046 南電、4119 旭富、2404 漢唐、3017 奇鋐… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。