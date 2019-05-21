超商搶鮮食版圖 全家創聊天機器人推薦營養菜單 衝刺營收成長

隨著氣溫攀升，超商鮮食旺季銷售戰越來越白熱化，全家 (5903-TW) 最新宣布，官方臉書粉專將導入聊天機器人功能，提供消費者由營養師推薦的專屬菜單，藉此進一步推升鮮食銷量，法人預估，隨著全家鮮食產品持續升級以及新功能推出，預料麵包、咖啡等品項年銷售額可望維持 2 位數的成長，並推升同店營業額穩健向上。

全家表示，自 5 月 29 日起將於官方臉書粉專「全家在這里」創新導入聊天機器人，消費者簡單輸入身高、體重和性別等，系統就會自動提供由營養師推薦的專屬菜單，總共 14 款組合，均是全家鮮食產品。

全家進一步說明，台灣人三餐都外食的比例近 70%，早午餐外食人口均破千萬人，根據台灣癌症基金會統計，超過 90% 台灣人膳食纖維攝取不足，健康取向的食品商機成長可期，因此，此次推出聊天機器人，藉此與消費者增加互動，提供更符個人健康取向的鮮食產品。

全家推薦的菜單中包含健康志向系列鮮食，及取得 Clean Label 潔淨標章的商品，全家統計，去年 10 月導入 Clean Label 潔淨標示後，截至今年 3 月底取得 Clean Label 潔淨標示品項達 83 項，涵蓋瓶裝飲料、果乾、冰淇淋等，藉此與其他同業產品做出差異化。

統一超 (2912-TW) 則指出，隨著夏季鮮食需求攀升，7-ELEVEN 4 月以來涼麵業績已較去年同期成長近 40%，成長力道大，並針對麵包產品製程和口味升級，同時在 CITYCAFÉ 深耕精品咖啡，目前提供精品咖啡店數已超過 120 店，看好後續鮮食的銷售表現。

法人認為，由於鮮食具有高毛利的優勢，一向是超商的兵家必爭之地，在品項推陳出新下，超商鮮食銷售穩健成長可期，不過，要留意的是，超商業者的電商手續收入比較基期已墊高，後續是否成長趨緩造成影響，有待觀察。