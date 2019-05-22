中國工信部：11月底全面開放攜碼服務

中國工信部指出今年持續加強在通訊費用的降費政策，其中中小企業方面要做到平均資費降低 15%；此外，確保在 11 月 30 日前在中國全面實施攜碼移入政策；至於 5G 方面，電信營運商已開始針對 5G 手機進行測試。

(圖片: AFP)

中國工信表示，今年電信費用將實施精準降費。第一，針對中低收入和老年族群的需求，推動「地板價」的資費方案。第二，向貧困戶給予電信費用最大優惠，幫助弱勢族群也能享用網路。第三則是針對中小企業用戶，直接調降資費價格，或是免費增加網速等方式，使平均資費降低 15%。

至於攜碼移入政策，中國工信部指出，目前三家電信商正針對 16 億行動用戶所需的網路和營運系統進行必要的更新。此外，由於手機號碼廣泛應用在各行各業的訊息服務中，若要維持原有應用不受影響，還要對銀行、保險、證券及互聯網企業等第三方平台進行同步更新工作。

而以上相關工作正在加速進行中，確保在 11 月 30 日之前攜碼移入能在中國全面實施。

對於 5G 終端設備應用的問題，中國工信部強調目前中國電信營運商已在進行數款手機的測試。至於 5G 手機價格方面，中國工信部指出，希望利用產品多元化，並透過市場競爭，為消費者提供一個價格合理的 5G 產品。