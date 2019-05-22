盤前財經大事搶先讀2019年5月22日

今日操盤前瞻

主計處公布 4 月失業率

金管會與保險業負責人座談

法說會：東陽

法人說明會：江申、紅馬 - KY、聚積、敦泰、致新、南茂等

除權息：富致

增資股上市：群光、聯發科、譜瑞 - KY

紐約匯市—貿易戰衝擊亞洲市場 美元站上 4 週高點

週二 (21 日) 交易，跡象顯示，亞洲已經感受到中美貿易衝突的壓力，推升美元至 4 週高點，同時美國公債殖利率上升也有助此走勢。閱讀全文...

華為控訴遭美霸凌 Google 回心轉意牽手華為？

華為駐歐盟機構首席代表劉康週二 (21 日) 於比利時布魯塞爾的網路安全中心發表演說時表示，美國祭出華為禁令，讓華為成為美國霸凌的受害者，華為將與 Google 合作來共同應對此困境。閱讀全文...

面板景氣混沌 + 中國產能開出 群創從四面向著手突圍

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (20) 日出具致股東報告書，群創表示，面對中國新面板廠產能持續開出，預期市場將長期呈現供過於求的現象，且景氣渾沌對面板業衝擊仍大，將持續調整經營策略、提升技術質量，朝新技術精進、開拓新應用領域、搶攻高端技術產品與新興開發中市場，用四大方向突圍頹勢。閱讀全文...

〈加墨銷美鋼鋁免稅〉事欣科可望意外受惠 機殼、機構件成本降助獲利

美國日前宣布全面撤消對加、墨兩國的進口鋼鋁關稅，國內工業電腦廠事欣科 (4916-TW) 可望意外受惠，估生產金屬機構件、機殼的成本將降低，有助提振獲利表現。閱讀全文...

境外電商夯 2 年貢獻國庫 67.5 億元營業稅

境外電商崛起，台北國稅局提醒，境外電商最晚明 (2020) 年 1 月開始，須全面開立雲端發票，目前包括美商 UpToDate、Google、Sony 與 Digital River GmbH 已陸續開立雲端發票；根據統計，截至今年 4 月，境外電商已經挹注國庫 67.5 億元營業稅。閱讀全文...